شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتعاقد مع بيت خبرة عالمي للحصول على الاعتماد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار استراتيچية التطوير، التي تتبناها مصر للطيران حالياً، تم التعاون مع إحدى بيوت الخبرة من أجل التوسع في تقديم خدمات الشركات التابعة ومن ضمنها شركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتحديدًا في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية بهدف التطوير من المنتج وجودته والقدرة على المنافسة به وتقديمه للسوق العالمية والمحلية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل منصور، رئيس مجلس شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الشركة قامت بالتعاقد مع إحدى بيوت الخبرة العالمية Bureau Veritas لتنفيذ المرحلة الأولى EASA part 21G للعمل على تأهيل خط إنتاج الأجزاء الغير هيكلية لكبائن الطائرات بمصنع المنتجات البلاستيكية بالشركة للحصول على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية، لتحقيق أعلى عائد على استثمارات الشركة وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية وتعزيز القدرات التنافسية في سوق الطيران العالمية.