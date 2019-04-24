شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يسلّم عقود 16 ورشة بمنطقة الصفا ضمن «مبادرة السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الأربعاء، عقود 16 ورشة بمجمع الصناعات الصغيرة الجديد بمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الرئيس السيسي بإنشاء مجمعات صناعية بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية وخاصة في الصعيد والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المحافظ إن مجمع الصناعات الصغيرة الجديد على مساحة 16 ألف و170 متر مربع بمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ويضم 100 ورشة صغيرة تتيح ما يقرب من 1000 فرصة عمل جديدة وجاري تشغيل المرحلة الأولى منه على مساحة 6500 متر مربع وتضم 48 ورشة بتكلفة 8 ملايين جنيه والتي توفر 500 فرصة عمل، لافتا إلى إنه تم تسليم عقود 16 ورشة ضمن 48 ورشة في المرحلة الأولى على أن يتم تسليم باقي العقود في 30 يونيو القادم مطالبًا بالتنوع في أنشطة المشروعات والاستعانة بطلاب مدارس التعليم الفني.