شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي انهيار حضَانة الأطفال «المبتسرين» في مستشفى فارسكور بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال في مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال «المبتسرين» منها.

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وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط، وأوضحتا أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأكدتا على عدم سقوط أي جزء من حضَّانة الأطفال في مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال «المبتسرين» منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي، وشددتا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفى فارسكور المركزي، مُدرجة ضمن خطة الوزارة «2018-2019» لتطوير المستشفيات، مُوضحةً أنها قامت بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على عدة مستشفيات منها «فارسكور المركزي، دمياط العام، طب وجراحة العيون، الحميات والجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، السرو المركزي، الروضة المركزي، كفر البطيخ المركزي وميت أبوغالب المركزي»، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المستشفيات من التطوير، وإعداد خطة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة دمياط.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة ومحافظة دمياط جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.