شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ المصريين الأقباط بعيد القيامة والعمال بعيدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة لجميع عمال مصر الأوفياء، بمناسبة عيد العمال.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على النجاح في تأمين عملية الاستفتاء التي تمت على التعديلات الدستورية، والتي جرت مؤخراً، موجهاً الشكر للمصريين في الداخل والخارج، على مشاركتهم وممارسة حقهم بحرية وديمقراطية، مؤكدين على وعيهم السياسي، وشعورهم بتحسن الأوضاع والاستقرار الذي يعيشونه، ورغبتهم في الاستمرار في الجهود التي تحدث اليوم للإرتقاء بأوضاعهم المعيشية، ولذا كانت المشاركة الكثيفة والحضور في عملية الاستفتاء بأرقام غير مسبوقة مقارنة بالاستفتاءات الأخيرة، ولعل هذا ما يضع علينا كحكومة مسؤولية بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يصبو إليه أبناء هذا الشعب العظيم، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود من جانب كافة الوزراء، للعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الأصول غير المستغلة لدى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، والتى تقدر قيمتها بالمليارات، مشيراً إلى أن هناك أصولاً تتبع الوزارات على النيل، وفي مناطق أخرى شديدة التميز، وهو ما يوجب حصر هذه الأصول، ومراجعة عقودها إذا كانت مؤجرة، وإعتبار التعامل مع هذا الملف من الأهمية والأولوية بمكان للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

Advertisements

من جانبه، أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى أنه في إطار تنفيذ تلك التكليفات، فقد تم رصد عدد 248 قطعة أرض غير مستغلة، تشتمل على 219 مليون م2، وقد بدأ بالفعل العمل على استغلال هذه الأراضي.

وحول الزيارة التي قام رئيس الوزراء لمحافظة بورسعيد مؤخراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وهذا سيمثل نقلة نوعية كبرى في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتورمحمد حساني، المدير التنفيذي لحملة «100 مليون صحة» والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن تٌرشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة «نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا»، وهو ما يمثل فخراً لكل العاملين بالوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن «حملة 100 مليون صحة» تسير بنجاح كبير، حيث تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية، مٌشيرةً إلى أنه بدأت حالياً مراحل العلاج المجاني بالكامل لمن تثٌبت إصابتهم بالأمراض.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض «فيروس سي» في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في إفريقيا حالياً، أولها في تشاد، هذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الأخوة الوافدين.