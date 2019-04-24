التعليم العالى: مجلس الوزراء وافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، سعيًا نحو خلق جيل قادر علي التميز والإبداع، وإسهامًا في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة.
ووافق المجلس علي مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، سعيًا نحو خلق جيل قادر علي التميز والإبداع، وإسهامًا في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
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