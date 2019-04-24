شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الدلتا للسكر" تطرح السكر بـ8.5 جنيه للكيلو فى "سوبر ماركت أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب مبادرة لتخفيض أسعار السكر فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وهى طرح كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال" بسعر 8.5 جنيه للكيلو وطرح السكر المكعبات بسعر 10 جنيهات للكيلو رغم أن سعره فى الأسواق الأخرى يتراوح مِن 22 إلى 26 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعرض، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين طوال شهر رمضان.

كما شاركت شركة الدلتا للسكر فى 6 فروع أخرى لمعارض سوبر ماركت أهلا رمضان "بالمحافظات" منهم فرع بمنطقة السواح بالقاهرة والإسكندرية وطنطا وفصيل بالجيزة والزقازيق بالشرقية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مُعدل التخفيضات فى أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة لا تقل عن 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، كما أن بعض المنتجات يصل نسبة التخفيضات فيها من قبل العارضين إلى 30%، لافتاً إلى أنه تتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان فى مختلف المحافظات أيضا مثل المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات، كما أنه يتم توفير طرح كميات كبيرة من سلعة السكر ﻭأنه يوجد مخزون من السكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب أن الهدف من المشاركة فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" هو طرح المنتجات بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع للمواطنين وتخفيف العبء عليهم طوال شهر رمضان حيث تقوم شركة الدلتا للسكر بطرح ما يقرب من 30 طن سكر يوميا فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بجانب 5 فروغ أخرى للمعرض سواء من السكر الأبيض السائب "الكريستال" أو سكر المكعبات خاصة بعد انطلاق باكورة تطوير خط إنتاج سكر المكعبات بمصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وزيادة معدلات الإنتاج، كما تم تخصيص سيارات لمد المعرض بأى كميات من سلعة السكر طوال أيام المعرض وبنفس الأسعار المخفضة.

وفى نفس السياق أوضح "أبو اليزيد"، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و395 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 185 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 67 ألف طن مولاس، و77 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، وأنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُرافقه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد افتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

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