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شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: شم النسيم مناسبة اجتماعية مصرية ليس فيها شيء يخالف الثوابت الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم شم النسيم لا يرتبط بأى معتقد ينافى الثوابت الإسلامية، وأنه عادة مصرية ليس فيها ما يخالف الشرع.
وقال حساب دار الإفتاء: "شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأى معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية".
الإفتاء
ومن المقرر أن يحتفل الشعب المصرى، الاثنين القادم، بعيد شم النسيم، وهو أحد الأعياد المصرية القديمة منذ عهد الفراعنة.
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