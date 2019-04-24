شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: شم النسيم مناسبة اجتماعية مصرية ليس فيها شيء يخالف الثوابت الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم شم النسيم لا يرتبط بأى معتقد ينافى الثوابت الإسلامية، وأنه عادة مصرية ليس فيها ما يخالف الشرع.

وقال حساب دار الإفتاء: "شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأى معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية".

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الإفتاء

ومن المقرر أن يحتفل الشعب المصرى، الاثنين القادم، بعيد شم النسيم، وهو أحد الأعياد المصرية القديمة منذ عهد الفراعنة.