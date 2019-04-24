شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يشير إلى استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع محافظات الجمهورية، حيث أشار التقرير إلى أنه قد تم تحصين 2 مليون و1316 رأس ماشية بينهم "مليون و697 ألف و822 أبقار، 287ألف و853 أغنام، 15ألف و641 ماعز" حتى يوم 21 أبريل الجارى.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد بدأت حملة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وجدرى الأغنام طوال شهر أبريل الجارى وأن الهيئة تناشد جميع المربيين الحرص على تحصين مواشهم والتعاون مع الأطباء البيطريين الذين يبذلون جهودا متميزة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

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