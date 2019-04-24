شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 16/6/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد المصرى – مسلسل رقم (3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2019، و22/3/2019، و23/9/2018.

وكذا أراضى الإسكان الاجتماعى بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (1 – 2 – 3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10/8/2016، وقطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (2)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 25/7/2016، موضحاً أن على الحاجز عند الاستلام، إحضار بطاقة الرقم القومى، وإخطار التخصيص.

وبالنسبة لأراضى الإسكان الأكثر تميزاً، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: سيتم تسليم القطع فى المنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد المصرى – مسلسل رقم (3)، من 1 : 15، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 31 : 41، ومن 44 : 47، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطعتين (48 – 49)، والقطع من 51 : 63، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 64 : 76، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 78 : 89، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 92 : 98، ومن 101 : 107، يوم الثلاثاء 25/6/2019.

وتم تخصيص يوم الأربعاء 26/6/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع، موضحاً أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة التوسعات الشرقية بالحى السادس – مسلسل رقم (1)، من 1 A : 20 A، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 21 A : 40 A، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 41 A : 60 A، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 61 A : 80 A، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 81 A : 100 A، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 101 A : 104 A، والقطعة 107 A، والقطع من 112 A : 118 A، والقطعتين (130 A – 132 A)، والقطع من 139 A : 145 A، والقطعة 4 B، والقطع من 6 B : 9 B، يوم الإثنين 15/7/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 16/7/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

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وفيما يتعلق بأراضى الإسكان الاجتماعى، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات، مسلسل (1)، من 1 : 20، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 5/8/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع من 281 : 300، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 301 : 320، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع 321 : 340، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع من 341 : 360، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 361 : 380، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 381 : 400، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 401 : 420، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع من 421 : 440، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 441 : 467، يوم الأربعاء 11/9/2019، وتم تخصيص يوم الأحد 15/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

وأضاف: سيتم تسليم القطع بمسلسل (2)، من 1 : 20، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 121 : 144، يوم الثلاثاء 1/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 2/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع، وسيتم تسليم القطع بمسلسل (3)، من 1 : 20، يوم الأحد 13/10/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 14/10/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 15/10/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 16/10/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 20/10/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 21/10/2019، والقطع من 121 : 134، يوم الثلاثاء 22/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

وبخصوص أراضى الإسكان المتميز، قال المهندس شريف الشربينى: سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (2)، من 1 : 20، يوم الأحد 3/11/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 4/11/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 5/11/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 6/11/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الإثنين 11/11/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 12/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.