شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات دمنهور تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، اليوم الأربعاء بالحكم بالإعدام شنقا على الراهبين أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون. وتأتى جلسة الحكم بعد إحالة هيئة المحكمة المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية فى شهر فبراير الماضى. Advertisements وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أوآخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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