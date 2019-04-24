شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا يطلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران قريبان من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء، إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة فى أعقاب التفجيرات التى وقعت يوم الأحد فى عيد القيامة واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 359 قتيلا.

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