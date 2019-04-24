شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 9 شائعات نفتها الحكومة خلال 9 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت خلال 9 أيام في الفترة من 16-24 أبريل الجارى. Advertisements وتضمنت الشائعات تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية، وتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وانهيار حضَّانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط، وإلغاء تطبيق مشروع الأذان الموحد.

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