شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: الكشف على 11ألف أجنبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن وزارة الصحة والسكان قدمت تحاليل فيروس سى والعلاج المجانى لـ 11 ألف أجنبى حتى الآن من بينهم لاجئين وملتمسى لجوء ضمن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصرعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن المبادر مستمرة وتقدم خدماتها بالمجان ووجهت الشكر لوزارة الصحة على ما تقوم به من مبادرات صحية أتاحت بيئة صحية وفرصًا علاجية بالمجان للأشخاص الوافدين واللاجئين.

وكانت المفوضية وجهت نداء للدول المانحة بأن مصر تستحق أن تتلقى دعمًا إضافيًا لما تقدمه من خدمات لغير المصريين واللاجئين خاصةً فى القطاع الصحى من خدمات صحية أسوة بالمصريين.

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جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كشفت فى وقت سابق التجهيز لمراكز فحص فيروس سى بأكثر من 14 دولة أفريقية ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سى" بالمجان، وجارى تجهيز مراكز تقديم العلاج بالدول الأفريقية الشقيقة تحت شعار "تحيا مصر افريقيا"، مؤكدة أن وفدا مصريا قام خلال الأيام الماضية بزيارة مراكز العلاج فى 4 دول هى الصومال، وتشاد، وإثيوبيا، والسودان، كمرحلة أولى لتتوالى التجهيزات والزيارات تباعًا فى الـ14 دولة أفريقية.