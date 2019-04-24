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استمرار ارتفاع الحرارة غدا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس، الارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة.

 

 

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