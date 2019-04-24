شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الإفراج عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الحكومة توافق على إنشاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالتعليم العالى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.

الحكومة: مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

الحكومة تعلن تشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

الحكومة توافق على تخصيص مساحات أراضى مملوكة للدولة بقنا لصالح وزارة التموين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالى؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان تعادل 92336 م2 لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق، فضلا عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.

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وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة" والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن تٌرشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخراً لكل العاملين بالوزارة.

الذكرى الـ37 لتحرير سيناء.. 10معلومات عن يوم شهد تتويج معركة الحرب والسلام

تحتفل الدولة المصرية غدا الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء، وفيما يلى نعرض أبرز 10 معلومات عن يوم تحرير سيناء.

النحات الصينى "باى يى" يسلم السفير المصرى ببكين تمثال للرئيس السيسي

صمم النحات الصينى المشهور "باى يى"، تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وذلك تقديرا للجهود الذى يبذلها الرئيس المصرى فى دعم العلاقات الصينية المصرية.

وفد من "العربية للتصنيع" يزور مستشفى 57 لدارسة إمكانية التعاون

زار وفد من الهيئة العربية للتصنيع مستشفى 57357، بمشاركة اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة وعدد من رؤساء وحدات الهيئة، وجاءت الزيارة لتؤكد أهمية مساندة ودعم مؤسسة مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

مفوضية حقوق الإنسان: 68 مليون نازح فى العالم ثلثهم فى إفريقيا

كشف ستيفانو ميلادين ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن وجود 68 مليون شخص من النازحين قسريا فى العالم، مؤكدا أن ثلث هذا الرقم فى القارة الأفريقية.