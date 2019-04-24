شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: المشاركة بكثافة بالاستفتاء تضع علينا مسئولية لتحقيق تطلعات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من حصر ومراجعة الأصول غير المستغلة والاستفادة بها

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، التهنئة للأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة لجميع عمال مصر الاوفياء، بمناسبة عيد العمال.

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وجدد الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لوزيرى الدفاع والداخلية على النجاح فى تأمين عملية الاستفتاء التى تمت على التعديلات الدستورية، والتى جرت مؤخراً، موجهاً الشكر للمصريين فى الداخل والخارج، على مشاركتهم وممارسة حقهم بحرية وديمقراطية، مؤكدين على وعيهم السياسي، وشعورهم بتحسن الأوضاع والاستقرار الذى يعيشونه، ورغبتهم فى الاستمرار فى الجهود التى تحدث اليوم للإرتقاء بأوضاعهم المعيشية، ولذا كانت المشاركة الكثيفة والحضور فى عملية الاستفتاء بأرقام غير مسبوقة مقارنة بالاستفتاءات الأخيرة، ولعل هذا ما يضع علينا كحكومة مسئولية بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يصبو إليه أبناء هذا الشعب العظيم، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود من جانب كافة الوزراء، للعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الأصول غير المستغلة لدى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، والتى تقدر قيمتها بالمليارات، مشيراً إلى أن هناك أصولاً تتبع الوزارات على النيل، وفى مناطق أخرى شديدة التميز، وهو ما يوجب حصر هذه الأصول، ومراجعة عقودها إذا كانت مؤجرة، وإعتبار التعامل مع هذا الملف من الاهمية والاولوية بمكان للوصول إلى الاستغلال الامثل لتلك الأصول، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.