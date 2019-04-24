مصر | ضبط 70 ألف دولار بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 70 ألف دولار بحوزة راكب بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، بأنه اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوك الإماراتية المتجة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية ( نقطة التفتيش الأولى ) من إدارتي (البحث الجنائي - تأمين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بأحد الركاب.

وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها مبلغ مالي قدرة (70،00 سبعون ألف دولار أمريكي ) مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.