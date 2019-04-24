مصر | نيابة أكتوبر تحقق مع عاطل لسرقته فيلا في 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة أكتوبر تحقق مع عاطل لسرقته فيلا في 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع متهم بسرقة إحدى مساكن أكتوبر وضبط بحوزة المتهم 14 كيسا من مخدر الاستروكس، و12 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى زجاجة إسبراي مخدر.

وتعود البداية عندما طارد حارس فيلا مجهولين لسرقتهما كولدير مياه من حديقة الفيلا وتمكن من ضبط أحدهما، وسلمه لرجال المباحث بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزة المتهم 14 كيس من مخدر الاستروكس، و12 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى زجاجة إسبراي مخدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، أثناء مرور النقيب محمد نصر الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة المعينين خدمة القول الأمني 601 لاسلكي بمنطقة غرب سوميد، دائرة قسم اول أكتوبر، فأبلغهم "محمد.ح" حارس فيلا بقيام مجهولان بسرقة كولدير مياه من غرفة بحديقة الفيلا عمله، وتمكن من ضبط أحدهما وفر الآخر هاربا.

وتبين أن المتهم الضبوط يدعي "علي. ا " عاطل، محكوم عليه في 3 قضايا ( مخدرات – ضرب ) وضبط بحوزته 14 كيس بداخلهم مخدر الاستروكس، و12 قرص لعقار الابتريل المخدر، وزجاجة اسبراي مخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بالأحكام الصادرة ضدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

