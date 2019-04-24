مصر | تحرير 1784 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 1784 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ووزارة الصحة، حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 1784 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1050 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 13 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.

