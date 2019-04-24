مصر | "الأمن العام" يضبط 4 متهمين بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 4 متهمين بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 4 قطع أسلحة نارية، 19 قضية مخدرات، 4 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 113دراجة نارية مخالفة، 12002مخالفة مرورية، 66 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 35477 حكما قضائيا متنوعا.

وكما ضبط 4 متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (4 قطع سلاح أبيض)، 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة، 66 مخالفة مرافق متنوعة، 12 قضية بيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

