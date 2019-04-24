مصر | "العدل" تفتتح محاكم جنوب سيناء ضمن مجموعة المحاكم المميكنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تفتتح محاكم جنوب سيناء ضمن مجموعة المحاكم المميكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Hناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني في افتتاح أعمال تطوير وميكنة محاكم جنوب سيناء ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشملت أعمال التطوير التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط محاكم جنوب سيناء الابتدائية والطور الجزئية ومأمورية شرم الشيخ الكليه والجزيئة ورأس سدر الجزئية ونويبع الجزئية فضلا عن محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية الطور)، لتخدم بذلك محافظة جنوب سيناء بالكامل.

وجدير بالذكر ان أعمال التطوير التقنى لتلك المحاكم قد تضمنت ميكنة جميع اجراءات الدعاوي بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها، وذلك من خلال انشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، وايضا مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم فى تسيير جميع اجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها، كما تتضمن توفير آلية تتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الإلكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات، ونظام ترقيم الإليكتروني لتنظيم تقديم الخدمات إلى المواطنين، اما عن الجانب الإنشائي فقد تم تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.

