أخبار مصر | "خريجي الأزهر" بالإسكندرية تعقد ندوة عن "أسود الوطن" من الجيش والشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" بالإسكندرية تعقد ندوة عن "أسود الوطن" من الجيش والشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسكندرية ندوة عن "أسود الوطن الأبطال من الجيش والشرطة البواسل"، بهدف تعريف الأطفال التضحيات وقصص وبطولات القوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية الوطن ومواجهة الإرهاب.

وعقدت الندوة بمدرسة الراشدين بمنطقة العجمي ،وتحدث الشيخ إبراهيم غراب عضو المنظمة , واعظ أول بمنطقة الاسكندرية، و أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الدولة المصرية وحجم التضحيات والشهداء التي قدمتهما القوات المسلحة والداخلية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

ووزعت نسخ من كتيب "أسود الوطن" الصادر عن مجلة" نور " للأطفال ، وتم تعريف الحاضرين بالندوة بمحتوي الكتاب من قصص وبطولات للعديد من الأبطال منهم الشهيد العقيد ساطع النعماني ، الشهيد العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ، وكذا بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب بسيناء .