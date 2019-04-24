أخبار مصر | "الأزهر" يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأكد الأزهر، أن مصر ستظل تذكر تضحيات قواتنا المسلحة التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتحرير هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات والرخاء والازدهار.