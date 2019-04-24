الوزير: وصول قطار جديد للخط الثالث للمترو يونيو 2020

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مترو الأنفاق
اجتمع وزير النقل الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق. قدم الجانب الكوري الجنوبي عرضا تقديميا عن أوجه التعاون بين الجانبين، حيث تم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول، كما سيتم توقيع عقد 6 قطارات جديدة، كما تباحث الطرفان موقف توريد 32 قطارا جديدا تم التعاقد عليها للخط الثالث للمترو، وأفاد الجانب الكوري الجنوبي أنه جار حاليا مراجعة التصميمات الابتدائية، وسيتم وصول أول قطار من هذه القطارات في يونيو 2020.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل تعاقدات المشروعات الجديدة سيتم طرحها في مناقصات عامة على كل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، للوصول إلى أفضل العروض ماليا وفنيا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وقيام الجانب الكوري الجنوبي بتدريب 80 شابا على أعمال صيانة مترو
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل تعاقدات المشروعات الجديدة سيتم طرحها في مناقصات عامة على كل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، للوصول إلى أفضل العروض ماليا وفنيا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وقيام الجانب الكوري الجنوبي بتدريب 80 شابا على أعمال صيانة مترو الأنفاق في إطار منحة تدريبية يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن مشروع الـ6 قطارات الجديدة الخاصة بالخط الثاني للمترو.
كما أشار وزير النقل إلى الرغبة المشتركة بين الجانبين في توطين صناعة وتكنولوجيا مترو الأنفاق المتقدمة في مصر، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية في القاهرة الكبرى.
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