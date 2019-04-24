انت الان تتابع الوزير: وصول قطار جديد للخط الثالث للمترو يونيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مترو الأنفاق

اجتمع وزير النقل الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق. قدم الجانب الكوري الجنوبي عرضا تقديميا عن أوجه التعاون بين الجانبين، حيث تم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول، كما سيتم توقيع عقد 6 قطارات جديدة، كما تباحث الطرفان موقف توريد 32 قطارا جديدا تم التعاقد عليها للخط الثالث للمترو، وأفاد الجانب الكوري الجنوبي أنه جار حاليا مراجعة التصميمات الابتدائية، وسيتم وصول أول قطار من هذه القطارات في يونيو 2020.

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وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل تعاقدات المشروعات الجديدة سيتم طرحها في مناقصات عامة على كل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، للوصول إلى أفضل العروض ماليا وفنيا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وقيام الجانب الكوري الجنوبي بتدريب 80 شابا على أعمال صيانة مترو