انت الان تتابع هل تقلص الحكومة إعفاءات القيمة المضافة؟..المالية ترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المالية تكشف حقيقة تقليص إعفاءات القيمة المضافة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وأوضح في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019-2020، مشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد أي نية مستقبلية لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة، مضيفة أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة

Advertisements