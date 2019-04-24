آخر كلام.. حقيقة زيادة أسعار السجائر بالموازنة الجديدة

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حقيقة زيادة أسعار السجائر في الموازنة الجديدة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019-2020، بدلا من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، مؤكدا أنه عارٍ تماما عن الصحة، إذ أوضح المركز في بيان اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019-2020.

وأوضحت الوزارة، أن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تفرض من الوزارة، ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور

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