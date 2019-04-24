آخر كلام.. حقيقة زيادة أسعار السجائر بالموازنة الجديدة

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حقيقة زيادة أسعار السجائر في الموازنة الجديدة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019-2020، بدلا من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، مؤكدا أنه عارٍ تماما عن الصحة، إذ أوضح المركز في بيان اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019-2020.
وأوضحت الوزارة، أن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تفرض من الوزارة، ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور
وأوضحت الوزارة، أن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تفرض من الوزارة، ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث، فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وطالبت الوزارة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
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