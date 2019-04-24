شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصينية المنفذة محطة توليد الكهرباء بـ«الحمرواين» تشيد بأعمال تطوير ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مسؤولو الشركة الصينية «Dongfang Electric Corporation»- المنفذة أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمرواين شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر- ميناء سفاجا البحري، للتعرف على مدى استعدادات الميناء والوقت اللازم للدخول أثناء تواجد السفن وأولوية التراكي على الرصيف والساحات المتاحة بالميناء لاستقبال المعدات وتخزينها.

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وقال مسؤولو الشركة إنه ستتم الاستفادة من أرصفة وساحات الميناء لاستقبال مكونات ومعدات محطة كهرباء الحمراوين، والتي تعد أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6 آلاف ميجاوات، وتعد الأولى في مصر والأكبر والأحدث من نوعها في الشرق الأوسط.

وأشاد مسؤولو الشركة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، خاصة الأرصفة والساحات وتخصيص مسار وبوابة لاستقبال المعدات والهيئات ذات الإحجام والأوزان المختلفة وربطها بشبكة الطرق القومية لسهولة وسرعة النقل.

من جانبهم، أكد مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر أنه من المقرر استقبال مليون طن طرود ومعدات خلال خمس سنوات (2020 /2025 ) بمعدل من 30-40 سفينة سنويا (حمولة السفينة 200 طن طرود).