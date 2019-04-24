شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء زمريا الغمري، مساعد الوزير، عن نحو 3 آلاف سجين، بقرار جمهوري، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

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وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، في بيان لها، أنه «تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وأضاف البيان: «كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطيًا».

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى في إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.