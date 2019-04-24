شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: «مصر تحصد المركز الثانى في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎كرّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء الموافق 24- 4، الفريق المصري الفائز في مسابقة الابتكارات الخضراء، والتي أطلقها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة، في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين، حيث حصل الفريق المصرى على المركز الثاني؛ بينما حصلت لبنان على المركز الأول، والمملكة العربية السعودية المركز الثالث.

واستمعت «فؤاد» لعرض من الطلاب عن مشروعهم والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية منه، وسبل الدعم المطلوبة لمساعدتهم على التنفيذ الفعلي للمشروع، خاصة في مرحلته التجريبية، والتسهيلات الفنية، كما أعربت «فؤاد» عن دعمها مشروعات الشباب، خاصة طلاب الجامعات، والتي تهدف لدمج البُعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة حاليًا تقوم على خلق حوار مع الشباب ودعم أفكارهم ومساعدتهم على تنفيذها، كما طالبت «فؤاد» الشباب بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي «يونيو القادم»، بعرض مشروعهم كنموذج رائد لتشجيع الشباب على العمل في مجال البيئة، مشددة على ضرورة العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مكتبه بالقاهرة لتشجيع دمج الشباب في العمل البيئي وخلق منصة للعمل من خلالها.

يُذكر أن هذه المبادرة- التي تنظم من خلال مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الاستثمار وتعزيز التكنولوجيا، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرعاية مصرف الطاقة الأول بالبحرين، ورئيسه التنفيذي «محمد شكري غانم»- تهدف إلى تحفيز روح الابتكار بين طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوفير فرص لهم لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، من خلال تبني الموضوعات البيئية، في الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.