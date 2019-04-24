شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة وجود زيادة ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة للدولة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن وجود زيادة ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة. وقال المركز إنه تواصل مع مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا نية من فرض أي زيادات ضريبية على منتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية.

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