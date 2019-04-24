شكرا لقرائتكم خبر عن «شارك بفنك».. حملة لـ«طلاب قناة السويس» لتجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق أكبر حملة طلابية لتجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة من خلال مجموعة من المواهب الفنية لرسم اللوحات الفنية وتجميل الشوارع والميادين بالمدينة ودهان محولات ولوحات الكهرباء بها.

وبدأت مجموعة شباب مبدعين من طلاب جامعة قناة السويس أعمالهم في تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة تحت عنوان «شارك بفنك». وقال «راشد» إن الحملة هي هدية من طلاب الجامعة للشعب المصري والرئيس بمناسبة قرب افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة، وعدد من المشروعات القومية الكبرى.

وحرص الدكتور طارق راشد على استقبال مجموعة الشباب المبدعين من طلاب الجامعة قبل بداية مشاركتهم، وأشاد بما سيقومون به في المساهمة بتجميل مدينة الإسماعيليه الجديدة. وافتتحت المجموعة نشاطها بالرسم على أكشاك المحولات الكهربائية وعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية

حملة لتجميل مدينة الإسماعيلية