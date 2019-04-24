شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلي للجامعات» يوافق على إنشاء «حاسبات وعلوم البيانات» بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه أمس على إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، وذلك بعد الموافقة على مقترح لائحة الكلية من لجنة قطاع الحاسبات ورفعه إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح «الكردي» أن الجامعة تعتزم فتح باب التقدم لقبول الطلبة في سبتمبر المقبل، موضحاً أن الكلية الجديدة سوف تتضمن 6 برامج أكاديمية، هي برنامج عام وخمسة برامج متخصصة، وهي برنامج الحوسبة وعلوم البيانات، وبرنامج تحليلات الأعمال، وبرنامج تحليلات الوسائط الإعلامية، وبرنامج النظم الذكية، وبرنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية، وبرنامج الأمن السيبراني.