شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: 68 مليون نازح فى العالم ثلثهم فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ستيفانو ميلادين ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن وجود 68 مليون شخص من النازحين قسريا فى العالم، مؤكدا أن ثلث هذا الرقم فى القارة الأفريقية.

وأعرب ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى كلمته خلال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، عن تقدير المنظمة الدولية للجهود التى تبذلها بعض الدول والتى أعربت عن تعاطفها مع هؤلاء النازحين الذين فروا من ديارهم، واستضافهتم، متابعا بقوله: "هناك بلدان ومجتمعات فتحت أبوابها أمام الملايين من النازحين اجتماعيا واقتصاديا بالرغم من التحديات التى يواجهونها".

وشدد المسؤول الأممى على أهمية دور المجتمع المدنى فى حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن المنظمات المدنية يمكنها أن تعمل على تطبيق ممارسة الحريات الأساسية بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك تقارير صادرة من القارة الإفريقية تشير إلى مصادرة المطالب المشروعة لنشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم والهجوم عليهم وتعذيبهم أحيانا فضلا عن وجود بعض التشريعات التى تعيق عملهم فى بعض البلدان.

وانطلقت اليوم الأربعاء، الفعاليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الإفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

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