شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهانى، للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأكد الأزهر أن مصر ستظل تذكر تضحيات قواتنا المسلحة التى ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتحرير هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات والرخاء والازدهار.