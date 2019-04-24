شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" عصر اليوم بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم الأربعاء، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من معارض السلع الغذائية "سوبر ماركت أهلا رمضان"، التى تعرض المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بينهم معرض شارع الملك فيصل، أرض المطاحن.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستوفر عدد من المعارض بكل أحياء ومدن المحافظة لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين.