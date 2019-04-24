انت الان تتابع أول تعليق من السيسي بعد إعلان نتيجة الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره واعتزازه بالشعب المصري بعد مشاركته في الاستفتاء على التعديلات السدتورية التي أعلنت نتيجتها مساء اليوم. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم،: تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم بإصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة". وأضاف الرئيس: ذلك المشهد الرائع صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وجاءت نسبة من قالوا "نعم" 23 مليونًا و416 ألفًا و741 صوتًا لتعديل الدستور، ونسبة من قالوا "لا" (2 مليون، 945 ألفًا و680 صوتًا)، أما عدد الأصوات الصحيحة فبلغ (26 مليونًا