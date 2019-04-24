انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: انتقلنا لمرحلة ترسيخ الديمقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر انتقلت من مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية، لأن بها إرادة شعبية نابعة عن إيمان بداخلها، فهي السبيل الأوحد لإدارة شؤون البلاد. وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر كان أبناء مصر أجمل ما فيها. وتابع: إنكم بمشاركتكم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية، واستعملتم حقكم في صنع مستقبلكم، وأكدتم أنكم وحدكم مصدر السلطات.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وجاءت أعداد من قالوا "نعم" على التعديلات الدستورية 23 مليونًا و416 ألفًا و741 صوتًا، بنسبة 88.83 %، وأعداد من قالوا "لا" 2 مليون و945 ألفًا و680 صوتًا. أما عدد الأصوات الصحيحة فبلغ 26 مليونًا

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