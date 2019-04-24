الوطنية للانتخابات: انتقلنا لمرحلة ترسيخ الديمقراطية

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الهيئة الوطنية للانتخابات
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر انتقلت من مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية، لأن بها إرادة شعبية نابعة عن إيمان بداخلها، فهي السبيل الأوحد لإدارة شؤون البلاد. وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر كان أبناء مصر أجمل ما فيها. وتابع: إنكم بمشاركتكم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية، واستعملتم حقكم في صنع مستقبلكم، وأكدتم أنكم وحدكم مصدر السلطات.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وجاءت أعداد من قالوا "نعم" على التعديلات الدستورية 23 مليونًا و416 ألفًا و741 صوتًا، بنسبة 88.83 %، وأعداد من قالوا "لا" 2 مليون و945 ألفًا و680 صوتًا. أما عدد الأصوات الصحيحة فبلغ 26 مليونًا
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وجاءت أعداد من قالوا "نعم" على التعديلات الدستورية 23 مليونًا و416 ألفًا و741 صوتًا، بنسبة 88.83 %، وأعداد من قالوا "لا" 2 مليون و945 ألفًا و680 صوتًا.
أما عدد الأصوات الصحيحة فبلغ 26 مليونًا و362 ألفًا، و421، بنسبة 96.94%، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفًا و172 صوتًا بنسبة 3.06 %، وجاءت جملة عدد الأصوات في الاستفتاء 27 مليونا و193 ألفا و593 صوتا، بينما جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء كانت 61 مليونا و344 ألفا، و503 أصوات.
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