تعرف على قرارات «السياحة» لضبط موسم العمرة

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العليا للحج والعمرة: تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440هـ

اجتمعت اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، اليوم الثلاثاء، على خلفية قيام بعض الشركات السياحية باستصدار تأشيرات إلكترونية خارج منظومة وزارة السياحة. وقرر الاجتماع إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ نصه الآتي: "تلتزم الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440هـ بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها، وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة".

وأفاد الاجتماع أن ذلك يأتي بهدف مراجعة الأعداد المنفذة فعليا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة؛ ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية؛ لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ. كما تقرر قيام غرفة شركات ووكالات

وأفاد الاجتماع أن ذلك يأتي بهدف مراجعة الأعداد المنفذة فعليا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة؛ ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية؛ لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ. كما تقرر قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد، واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، والدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440هـ، ووفقًا لكشوف الامن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة. Advertisements وتم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440هـ، وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية، وتمت التوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة؛ لمنع التكدسات بالمطارات. كما تقرر قيام قطاع الشركات السياحية بمخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات الكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ، وكذلك مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعليًّا لكل وكيل خارجي (الشركات السياحية المصرية)، وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة أو البريد الإلكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية. وتقرر إخطار وكيل وزارة الحج السعودية لشئون العمرة لموافاة وزارة السياحة (قطاع شئون الحج والعمرة) عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440هـ من عدمه نظرًا لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية على ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها. وقررت الوزارة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري. ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ، والحفاظ على أمان وسلامة المعتمرين المصريين حتى عودتهم الى أرض الوطن، وتشدد وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من وزارة السياحة لموسم العمرة الجارى، وعدم مخالفتها لأى من بنودها، وكذلك ضرورة الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين.

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