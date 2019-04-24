انت الان تتابع الوطنية للانتخابات:23 مليونا صوتوا بنعم في الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشار لاشين إبراهيم

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات الاستفتاء على الدستور أسفرت عن مشاركة عدد 27 مليونا و139 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل عدد 61 مليونا و344 ألف 503 ناخبين، بنسبة مشاركة 44.33%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا، بنسبة 96.94%. وأضاف أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا، بنسبة 3.6%، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا، بنسبة 88.83%، من الأصوات الصحيحة، بينما بلغ عدد غير الموافقين 2 مليون و945 ألفا و680 صوتًا بنسبة 11.17% صوتًا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن القانون ينص على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء، مضيفا: «تسلمنا أمس حصرا لأصوات المصريين فى الخارج.. تلقّت اللجنة جميع أوراق العملية الانتخابية للتصويت من خلال وزارة الخارجية». وأكد

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