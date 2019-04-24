شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 33 عامًا.. «حقوق طنطا» تكرم «الأحول» ثالث دفعة 1986 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرّم الدكتور مصطفى أحمد، وكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح عبدالحميد الأحول، وكيل الوزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات. وأهدى وكيل الكلية «الأحول» درع الكلية وشهادة تقدير، ضمن احتفالية الكلية بيوم الخريجين، وذلك لحصوله على المركز الثالث في دفعته عام 1986 بتقدير عام جيد جدًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 33 عامًا.. «حقوق طنطا» تكرم «الأحول» ثالث دفعة 1986 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.