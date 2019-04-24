شكرا لقرائتكم خبر عن «حنورة»: مستثمر قبرصي طلب الحصول على 30 ألف فدان لزراعة الزيتون بالمغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عطار حنورة، رئيس شركة الريف المصري الجديد، والعضو المنتدب، إن الشركة تلقت طلبا من مستثمر قبرصى للحصول على مساحة 30 ألف فدان من أجل زراعة الزيتون وتصنيع زيته في منطقة المُغرة، مشيرا إلى دراسة الشركة لطلبات أخرى مقدمة من شركات مصرية تتفاوض للحصول على مساحات 20 ألف فدان في الطُور و30 ألف في سيوة من أجل زراعة أصناف مميزة من الزيتون.

شركة الريف المصري

وأضاف «حنورة»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش ، الذي ينظمه المجلس الدولي لزراعة الزيتون، بالتعاون مع وزارة الري، أنه تم البدء في تشكيل تحالف من صغار المزارعين المتعاقدين على زراعة الزيتون في خمس مزارع متجاورة بمنطقة غرب غرب المنيا، يستهدف تبادل الخبرات وتكثيف الإنتاج وتجويد شتلات الزيتون وفق المواصفات العالمية، بالإضافة إلى انتهاء التعاقد مع إحدى الشركات المصرية- التي قامت بتقنين أوضاعها مؤخراً في المُغرة- على 1500 فدان جديدة تنتوى زراعة أشجار الزيتون بهدف التصدير مع تخصيص جزء منه للبيع في السوق المحلية.