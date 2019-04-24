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شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة ولمسات نهائية لافتتاح سباقات أول مضمار هجن دولي بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بروفة نهائية لوضع اللمسات الجمالية لافتتاح أول مضمار دولى للهجن وانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لسباق الهجن، غدا الخميس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد تزامن افتتاح مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، في الاحتفال بذكري تحرير سيناء الـ37 بحضور كل الجهات المشاركة.
وسيشارك في مهرجان شرم الشيخ الاول لسباق الهجن الذي سيدشن افتتاح مضمار الهجن ١٢ دولة دول اوربية منها فرنسا، وافريقية منها تشاد، وعربية منها الاردن، السعودية، الكويت، الامارات، البحرين، ومحافظات من جمهورية مصر العربية.
بحضور وزراء ووفود رفيعة المستوي، ورئيس نادي الهجن الدولي يوم الخميس٢٥ ابريل الجاري.
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