شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيزًا لهم.. صرف 300 جنيه وكرتونة رمضان للعاملين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على صرف مبلغ 300 جنيه، وكرتونة بها عدد من المنتجات الغذائية مكأفاة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بجميع المدن، موجها التهنئة لجميع العاملين.

وتشمل المكافأة جميع العاملين بالديوان والوحدات المحلية من «موظفين وعمال»، وهو ما يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وكذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.