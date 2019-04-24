شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيزًا لهم.. صرف 300 جنيه وكرتونة رمضان للعاملين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على صرف مبلغ 300 جنيه، وكرتونة بها عدد من المنتجات الغذائية مكأفاة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بجميع المدن، موجها التهنئة لجميع العاملين.
وتشمل المكافأة جميع العاملين بالديوان والوحدات المحلية من «موظفين وعمال»، وهو ما يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وكذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر تحفيزًا لهم.. صرف 300 جنيه وكرتونة رمضان للعاملين بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.