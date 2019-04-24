شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء . وقام قائد الجيش الثاني الميداني يرافقة محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة . Advertisements وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى؛ قام قائد الجيش ومحافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني .

وفى المنطقة المركزية العسكرية؛ قام قائد المنطقة يرافقة محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية . وقام قائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية .

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقه يرافقة محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية . وقام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.