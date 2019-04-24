شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 20 قطعة أرض بالمجان لإقامة مشروعات خدمية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بالمجان في عدد من المحافظات لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم أبناء تلك المحافظات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

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شملت القرارات تخصيص قطعتي أرض في كل من مركز المحلة الغربية، ومركز الواسطى بني سويف بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليهما، إضافة إلى تخصيص 3 قطع أراضى في كل من مدينة سرس الليان المنوفية وحى المطرية القاهرة ومركز طنطا الغربية بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة جديدة وتوسعات في مدرستين قائمتين، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض في كل من مركز كفر الدوار البحيرة ومركز شربين الدقهلية بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بكل منهما، لإقامة مدرستين إحداهما تجريبية والثانية على غرار النموذج اليابانى.

تضمنت القرارات تخصيص قطعتى أرض بمركزى الباجور وقويسنا المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركز شباب على واحدة ومبنى إدارى على الأخرى، وكذا تخصيص قطعتى أرض بمركزى أبوالمطامير وكفر الدوار البحيرة بالمجان لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركزى شباب عليهما، كما تم تخصيص 3 قطع أراض في البحيرة بالمجان: الأولى لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة وحدة شؤون اجتماعية عليها، والثانية لصالح مديرية الثقافة لإقامة قصر ثقافة ومكتبة عليها، والثالثة لصالح وزارة الداخلية لإقامة نقطة إطفاء عليها.

شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمدينة القرين الشرقية بالمجان لصالح مديرية الطب البيطري لإقامة وحدة بيطرية عليها، وقطعة أرض بقرية بياض العرب بنى سويف بالمجان لصالح مديرية الاوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد عليها، وقطعة أرض بمدينة نصر النوبة أسوان بالمجان لصالح جمعية تنمية المجتمع لتيسير الزواج بنصر النوبة لإقامة مقر للجمعية عليها، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة الداخلة الوادى الجديد بالمجان لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مكتب تموين عليها، وقطعة أرض بمركز أبوتشت قنا بالمجان لصالح مديرية التعاون الزراعى بالمحافظة لإقامة مقر للجمعية التعاونية الزراعية عليها، وقطعة أرض بمركز جهينة سوهاج بايجار اسمى مقداره واحد جنيه للمتر المربع سنويا ولمدة 30 عاما لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامة مجمع استهلاكى.