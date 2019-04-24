شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح ميكنة محاكم جنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، الأربعاء، لافتتاح أعمال تطوير وميكنة محاكم جنوب سيناء، ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

افتتاح ميكنة محاكم جنوب سيناء

جاء ذلك في إطار توجه الدولة بضرورة تفعيل منظومة إنفاذ القانون في كل أنحاء الجمهورية، بغرض تحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

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وقد شملت أعمال التطوير التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط، محاكم جنوب سيناء الابتدائية، والطور الجزئية، ومأمورية شرم الشيخ الكلية والجزئية، ورأس سدر الجزئية، ونويبع الجزئية، فضلًا عن محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية الطور)، لتخدم بذلك محافظة جنوب سيناء بالكامل.

افتتاح ميكنة محاكم جنوب سيناء

جدير بالذكر أن أعمال التطوير التقنى لتلك المحاكم تضمنت ميكنة جميع إجراءات الدعاوى بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، وأيضاً مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم في تسيير جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولًا إلى الحفظ الإلكتروني مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها.

كما تتضمن توفير آلية تتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الإلكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات، ونظام ترقيم إلكتروني لتنظيم تقديم الخدمات إلى المواطنين.

افتتاح ميكنة محاكم جنوب سيناء

وعن الجانب الإنشائي فقد تم تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.