شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تحدد موعد تسليم أراضي القرعة في مدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ اعتبارًا من الأحد 16 يونيو وحتى الثلاثاء 12 نوفمبر، في تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا في المنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد المصرى، مسلسل رقم (3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2019، و22/3/2019، و23/9/2018، وكذا أراضى الإسكان الاجتماعى بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (1 – 2 – 3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10/8/2016، وقطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (2)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 25/7/2016، موضحاً أن على الحاجز عند الاستلام، إحضار بطاقة الرقم القومى، وإخطار التخصيص.

وبالنسبة لأراضى الإسكان الأكثر تميزا، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم تسليم القطع في المنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد المصرى – مسلسل رقم (3)، من 1: 15، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 16: 30، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 31: 41، ومن 44: 47، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطعتين (48 – 49)، والقطع من 51: 63، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 64: 76، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 78: 89، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 92: 98، ومن 101: 107، يوم الثلاثاء 25/6/2019.

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أضاف أنه تم تخصيص يوم الأربعاء 26/6/2019 لمن تخلف عن استلام تلك القطع، موضحا أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة التوسعات الشرقية بالحى السادس – مسلسل رقم (1)، من 1 A: 20 A، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 21 A: 40 A، يوم الاثنين 8/7/2019، والقطع من 41 A: 60 A، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 61 A: 80 A، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 81 A: 100 A، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 101 A: 104 A، والقطعة 107 A، والقطع من 112 A: 118 A، والقطعتين (130 A – 132 A)، والقطع من 139 A: 145 A، والقطعة 4 B، والقطع من 6 B: 9 B، يوم الإثنين 15/7/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 16/7/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

وحول أراضى الإسكان الاجتماعى، أوضح أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات، مسلسل (1)، من 1: 20، ​ يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 5/8/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 241: 260، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 261: 280، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع من 281: 300، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 301: 320، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع 321: 340، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع من 341: 360، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 361: 380، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 381: 400، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 401: 420، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع من 421: 440، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 441: 467، يوم الأربعاء 11/9/2019، وتم تخصيص يوم الأحد 15/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

أضاف: سيتم تسليم القطع بمسلسل (2)، من 1: 20، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 121: 144، يوم الثلاثاء 1/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 2/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع، وسيتم تسليم القطع بمسلسل (3)، من 1: 20، يوم الأحد 13/10/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 14/10/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 15/10/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 16/10/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 20/10/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 21/10/2019، والقطع من 121: 134، يوم الثلاثاء 22/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

وبخصوص أراضى الإسكان المتميز، قال «الشربينى»: «سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (2)، من 1: 20، يوم الأحد 3/11/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 4/11/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 5/11/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 6/11/2019، والقطع من 81: 100، يوم الإثنين 11/11/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 12/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع».