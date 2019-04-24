شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة «CR 20» الصينية: السيسي يريد تحقيق أحلام ورفاهية المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «cr20» الصينية، دنج يونج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يحقق معدلات تنمية غير مسبوقة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية مثل حفر قناة السويس الجديدة في عام، وشبكة الطرق الجديدة، وكان لذلك نتائج جيدة في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

أضاف لـ«المصري اليوم» أن التحدي الذي يواجه مصر حاليا هو السكة الحديد، معقبًا: «أعتقد أن وزير النقل الحالي، المهندس كامل الوزير، يستطيع أن يحقق حلم مصر في سكة حديد جديدة، ويكرر نفس التحدي، خاصة أننا نعلم أنه من الشخصيات القوية التي لديها رؤية وإصرار على تنفيذ المشروعات الصعبة».

تابع: «الرئيس السيسي شخصية جادة وذكية ويحب مصر كثيرا، ولقاءي معه بحضور رؤساء الشركات الصينية الكبرى كان شرفا كبيرا، وجدت أنه يخطط لأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، ودائما يبحث عن التجديد والتحديث، كما أنه يريد تحقيق أحلام ورفاهية المصريين، وأتمنى أن يسير الجميع على قدر رغبته».

مضى قائلًا: «العلاقة بين الصين ومصر استراتيجية، نحن كشركات صينية نقوم على تحقيق وتكامل هذه الشراكة، وهناك العديد من الشركات التي تنفذ مشروعات عملاقة، ولدينا منطقة صناعية في العين السخنة، وننفذ مشروع القطار الكهربائي بين السلام والعاصمة الجديدة، وهذا أول مشروع من نوعه يعتمد على الجر الكهربائي في مصر بعد مترو الأنفاق».

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زاد قائلًا: «نشارك في مناقصة تنفيذ المونوريل والقطار السريع (السخنة -العلمين) بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع ممثل في مصنع سيماف وشركة سامكريت المصرية، ونستعد لتنفيذ تكنولوجيا عالمية حديثة في القطارات السريعة، فضلًا عن تدريب المصريين والتصنيع المشترك في بعض منتجات المشروع».

أوضح أن «الصين يوجد بها أضخم شبكة سكة حديد من القطارات السريعة التي تسير بسرعة 350 كيلومترا، حيث بلغت أطوال الشبكة نحو 30 ألف كيلومترا، شركتنا نفذت منها نحو ألفي كيلومتر، إضافة إلى 2100 كيلومتر خارج البلاد في أفريقيا وأوروبا وآسيا، لذا فنحن الأكثر والأضخم في العالم وبتكنولوجيا عالية، ولم نسجل حادثة واحدة منذ أن أطلقنا مشروع القطار السريع عام 2005».

وحول رؤيته للسكة الحديد المصرية، قال: «مصر بحكم موقعها ومكانتها وعدد سكانها الكبير تحتاج إلى شبكة حديثة من خطوط السكة الحديد؛ لأن أساس التنمية هي القطارات الحديثة والسريعة، وعليك أن تقيم مردود شبكة الطاقة الجديدة في مصر: كيف كان تأثيرها على التنمية، وأيضا مشروعات الطرق الحديثة، وسنقدم لمصر التعاون والتصنيع المشترك حال فوزنا في المناقصة».

أضاف: «مصر تحتاج إلى مجموعة من الخطوات لإصلاح السكة الحديد وهي: أولا تحتاج إلى المسؤول الذي يستطيع أن يعرض بأمانة وقدرة على اتخاذ القرار، وأعتقد أن هذا يتوافر في وزير النقل الجديد الذي أعرفه؛ حيث زرت مصر أكثر من مرة والتقيت بالفريق مهاب مميش وعدد من الوزراء ومنهم وزير النقل السابق، الدكتور هشام عرفات».

تابع: «ثانيا تحتاج إلى التمويل؛ لأن التكلفة مرتفعة جدا، لكن هذا سيكون له تأثير جيد على الاقتصاد، ثالثا تحديد الخطة والوقت الذي تريد تنفيذ الخطة، والحقيقة أن مصر تأخرت كثيرًا في اتخاذ قرارات تطوير السكة الحديد، وضاعت فرص كثيرة بسبب هذا التأخير، وأعتقد أنها لو كانت بدأت لكان الوضع مختلفا».

اختتم قائلًا: «الشركة الصينية نفذت مشروعي سكة حديد في أنجولا بأطوال 2600 كيلومتر، وفي موزمبيق بأطوال 1800 كيلومتر، وبحثت أثناء زياراتي إلى مصر مع الفريق مهاب مميش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، والتقيت عددا من المسؤولين، وأعتقد أن فرص الاستثمار بين البلدين ستزيد في الفترة المقبلة في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين».