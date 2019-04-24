شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكارى للجندى المجهول قبل المغادرة للصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.
ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وذلك قبل مغادرته إلى الصين.
وفي نهاية الاحتفال صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من الوزراء .
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