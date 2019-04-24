شكرا لقرائتكم خبر عن 700 جنية مكافأة للعاملين فى جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتورمحمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها 700 جنيه للعاملين بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. يأتى قرار جامعة الأزهر فى ضوء حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خاصة مع بداية الشهر الكريم، وهذا تقليد متبع كل عام. Advertisements

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